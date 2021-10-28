Замминистра общественной безопасности Челябинской области получил повышение

С 8 ноября к названию должности Владимира Гусака прибавится эпитет «первый»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о повышении в должности заместителя министра общественной безопасности региона Владимира Гусака. С 8 ноября Владимир Алексеевич станет первым заместителем главы МОБ, следует из текста документа, опубликованного на портале правовой информации.



Владимир Гусак — выходец из МВД, служил в милиции с 1979 года, в отделах внутренних дел Троицка и Златоуста, возглавлял Тракторозаводское РУВД Челябинска, командовал областным уголовным розыском. В 2011—2014 годах жил в Москве и работал в управлении организации оперативно-розыскной деятельности ГУ уголовного розыска МВД РФ. В 2014 году вернулся в Челябинскую область и возглавил региональное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами.

Напомним, в 2016 году на основе управления было сформировано министерство общественной безопасности Челябинской области. Гусак стал заместителем министра, фактически сохранив свой прежний функционал.