Заместителем министра общественной безопасности Челябинской области стал экс‑начальник Центра спецсвязи ФСО

Постановление о назначении Николая Зубарева подписано губернатором Алексеем Текслером

В министерстве общественной безопасности Челябинской области появился новый заместитель главы ведомства. Постановление о назначении на эту должность Николая Зубарева опубликовано на официальном портале правовой информации.



В министерстве корреспонденту Первого областного информагентства сообщили, что новый замминистра еще не представлен коллективу. По данным из открытых источников, Николай Анатольевич имеет специальное звание полковника. В 2019 году он был назначен руководителем Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Челябинской области.