Заксобрание Южного Урала из‑за коронавируса вернулось к видеозаседаниям

Ближайшую сессию депутаты ЗСО проведут в формате ВКС

Ближайшие заседания комитетов ЗСО и пленарное заседание депутаты Заксобрания Челябинской области проведут в формате видеоконференцсвязи. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 в Челябинской области, сообщил Первому областному информагентству спикер областного парламента Владимир Мякуш.



«Цифры (число больных коронавирусом. — Прим. ред.) растут, в этой ситуации мы приняли решение вернуться к режиму работы, который действовал до марта. Формат нам знакомый, сбоев не будет, все депутаты будут участвовать в сессиях. Все-таки главное — здоровье людей. Как долго это продлится — сказать пока не могу», — рассказал Первому областному информагентству Владимиру Мякуш.

Напомним, Заксобрание Челябинской области с марта 2020 года работало «на удаленке», все совещания и заседания проводились по видеоконференцсвязи. В марте 2021 года, после всеобщего смягчения антиковидных мер, депутаты снова начали очные встречи. Но уже в июне один из областных парламентариев, член «Зеленой альтернативы» Михаил Махов заболел коронавирусом, и последняя перед летними каникулами сессия ЗСО снова прошла в заочном режиме.