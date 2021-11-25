Заксобрание утвердило своих представителей в избиркоме Челябинской области

Шесть человек в комиссию также направит губернатор Алексей Текслер

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области проголосовали за избрание членов избирательной комиссии региона. Региональный парламент делегирует в качестве своих представителей Виктора Вычужанина («Справедливая Россия»), Евгения Емельянова (бывший член избирательной комиссии Магнитогорска, выдвинут Магнитогорским городским собранием депутатов), Артема Миронова (бывший член облизбиркома, выдвинут Центральной избирательной комиссией РФ), Юрия Подшивалова (заместитель руководителя Контрольно-счетной палаты, выдвинут Собранием депутатов Пластовского района), Андрея Пономарева (КПРФ), Марину Устинову (ЛДПР) и Виталия Шикова (начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области).

Представитель партии «Яблоко» преподаватель ЧелГУ Андрей Талевлин и представитель «Российской партии пенсионеров» Григорий Мамоев не получили поддержки депутатов.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», кандидатуры вице-губернатора Челябинской области Евгения Голицына и юриста регионального исполкома ЧРО «Единой России» Артема Миронова предложены Центризбиркомом РФ властям региона для ввода в состав новой областной избирательной комиссии.

Еще шестерых представителей в областную избирательную комиссию делегирует губернатор Алексей Текслер.