Заксобрание рекомендовало мэрам Южного Урала активнее работать в соцсетях

Деятельность органов местного самоуправления в Челябинской области уже три года оценивается в том числе и по активности в соцсетях

Работа с обращениями граждан в соцсетях серьезно экономит ресурсы местных властей и госорганов и поднимает их имидж. К такому выводу пришли 19 февраля члены комитета по информационной политике ЗСО Челябинской области. О работе чиновников в «ВК» и «ФБ» им докладывал заместитель руководителя аппарата правительства Челябинской области Алексей Фартыгин.



«Работа с обращениями граждан в социальных сетях ведется в Челябинской области с 2018 года. Сначала она вызывала у чиновников отторжение: все привыкли рассматривать только официальные обращения, трудно было скорректировать восприятие информации. Но в том и суть, что своевременная реакция на реплику в паблике позволяет минимизировать как раз работу с официальными обращениями», — рассказал депутатам ЗСО Алексей Фартыгин.

«Отторжение» на сегодня по большей части преодолено: 100 процентов администраций муниципалитетов Челябинской области имеют паблики во «ВКонтакте», 69 процентов — в «Фейсбуке», 60 процентов — в «Одноклассниках», 54 процента — в «Инстаграме». В этих сообществах состоят около 175 тысяч пользователей. Активности способствует и личный пример губернатора Алексея Текслера, чьи аккаунты в «ВКонтакте» и «Инстаграме» — лидеры по популярности.

Добавим, в отличие от бюрократических структур, сами жители Челябинской области в соцсетях чрезвычайно активны: по этому показателю регион занимает пятое место в России и далеко обгоняет, например, соседнюю Свердловскую область. По данным Фартыгина, только с начала 2021 года и по 18 февраля южноуральцы успели обратиться к властям через Интернет более девяти тысяч раз. Свердловчане написали лишь около пяти тысяч писем.

«Власть должна быть в контакте с людьми. Обращаюсь к главам муниципалитетов. С людьми нужно общаться постоянно. И лично, и через социальные сети. Важно слышать людей», — процитировал председатель Комитета по информационной политике ЗСО Олег Гербер губернатора Алексея Текслера.

По словам Алексея Фартыгина, в каждой администрации сегодня работает специально выделенный сотрудник, ответственный как раз за соцсети. Такие специалисты получают все сообщения, выявленные федеральной службой мониторинга, которая бдит за всеми сообществами в разных социальных сетях. Сообщениям пользователей-граждан присваивается определенная категория, а далее они рассылаются либо в органы местного самоуправления, либо в специализированные госструктуры. Срок от публикации какого-то письма гражданином до звоночка в соответствующем ведомстве — 15–30 минут. Время от получения сотрудником обращения и до публикации ответа в среднем составляет четыре часа и девять минут. Согласимся, ничтожно мало по сравнению с 30-дневным сроком, отведенным законом на работу с поступившим в какую-то мэрию бумажным письмом.

«Хотя темы и официальных обращений, и реплик в соцсетях совпадают. Граждан волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, безнадзорных животных. В период пандемии, конечно, пошел вал вопросов по медицинской тематике», — отметил Алексей Фартыгин.

Напомним, в ноябре 2020 года в Челябинской области заработал Центр управления регионом. Одной из его задач является как раз анализ всей массы поступающих от граждан обращений, даже и опосредованных. Если какая-то тема в какой-то территории повторяется — это однозначный сигнал о том, что проблема местными властями не решается. «Повторы дают повод „пролечить тему“, откорректировать работу муниципалитета», — выразился Фартыгин.

Наконец, еще один плюс того, что «большой брат следит за чиновниками», — в налаживании диалога между гражданами и властями. Ответы на обращения принципиально размещаются в тех же пабликах, где были сформулированы вопросы. Поэтому даже если какую-то проблему невозможно решить здесь и сейчас (например, гражданина интересуют сроки постройки нового ФОКа или ФАПа), человек все-таки увидит, что его слова не остались незамеченными, что власти на них реагируют.

«Чем лучше поставлена работа на „переднем крае“, в сети Интернет, тем реже граждане прибегают к официальным запросам, на которые обязаны реагировать, например, мы, депутаты ЗСО. А значит, у нас остается больше времени на законотворческую деятельность», — резюмировал Олег Гербер.

Гербер также добавил, что сложившаяся система просто не позволяет властям замалчивать какие-то неудобные вопросы: мониторинг активности граждан в соцсетях ведут региональные структуры, то есть утаить какую-то проблему от «большого брата» местным чиновникам не удастся.

Однако, заметим, не все на местах это поняли: например, как сообщало Первое областное информагентство, 17 февраля для решения вопроса газификации чебаркульского микрорайона Южный потребовался визит в город вице-губернатора Станислава Мошарова, выступившего медиатором между главой Чебаркуля Светланой Виноградовой и возмущенными жителями. И одна из главных претензий чебаркульцев заключалась как раз в том, что они, несмотря на многочисленные обращения, не получали никакой информации о том, как продвигается вопрос прокладки к ним газопровода.