Заксобрание Челябинской области утвердило новый пакет мер поддержки участников СВО

Введение льгот для бойцов и их семей было инициировано губернатором Алексеем Текслером

30 марта депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли новый пакет мер социальной поддержки для участвующих в специальной военной операции солдат и офицеров. По предложению губернатора Алексея Текслера в число льготных категорий включены военнослужащие по контракту и члены их семей. Они приобретают право на единоразовые выплаты, помощь при газификации жилья и компенсацию расходов на получение детьми профессионального образования. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал принятие нового пакета мер соцподдержки для участников специальной военной операции. Ранее на льготы имели право призванные по мобилизации южноуральцы. Теперь к мобилизованным добавили тех жителей региона, кто состоит на учете в военкомата Челябинской области, заключил контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября по 31 декабря 2023 года и отправился в зону боевых действий.

Как следует из доклада министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, контрактникам предоставляется:

единовременная выплата в 50 тысяч рублей — самим бойцам, их супругам или одному из родителей;

единовременная выплата в 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Кроме того, до 200 000 рублей могут получить на приобретение и установку внутридомового газового оборудования:

семьи участвующих в СВО военнослужащих по контракту;

семьи граждан, заключивших контракт с МО РФ для прохождения военной службы в именных батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец»;

семьи военнослужащих и других лиц, проходивших службу в Росгвардии, имевших специальное звание полиции, погибших в результате участия в СВО либо умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы вследствие увечья или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО.

В этом же законопроекте, по словам Ирины Буториной, расширена категория получателей компенсации на установку газового оборудования: выплаты теперь положены всем инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, членам семей умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны; инвалидам и ветеранам боевых действий; членам семей погибших или умерших инвалидов и ветеранов боевых действий; малоимущим одиноким гражданам и семьям с детьми, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума.

Ирина Буторина отметила также, что, поскольку за выплатами и другой помощью семьи солдат должны обращаться в местные подразделения соцзащиты, необходимо наделить муниципальные органы самоуправления соответствующими полномочиями.

Во время обсуждения нововведений депутат Василий Швецов предложил расширить границы помощи: по его словам, семьи участников СВО, проживающие в негазифицированных населенных пунктах, «газовой» компенсацией воспользоваться не могут. Стоит для таких случаев предусмотреть компенсацию установки электрокотлов или печного оборудования, заметил депутат.

«Такая мера поддержки предусмотрена другим законом, об областном материнском капитале. В любом случае каждая семья участника спецоперации находится под патронажем и местных властей, и региональных депутатов. Помощь, о которой вы говорите, обязательно предоставляется, просто в индивидуальном порядке», — объяснила Ирина Буторина.

Еще ряд мер поддержки касается получения образования детьми участников СВО. Как напомнил министр образования региона Александр Кузнецов, в настоящее время в области пользуются различными льготами дети мобилизованных. Теперь к ним добавляются дети участвующих в спецоперации контрактников и участников добровольческих формирований. Семьи всех этих категорий бойцов смогут получать компенсацию расходов на оплату обучения до 70 тысяч рублей за учебный год, даже если ребенок учится за пределами региона: главное, чтобы отец ушел воевать из одного из военкоматов Челябинской области. Кроме того, ежемесячная выплата в 18,7 тысячи рублей будет предоставляться детям солдат, впервые получающим среднее профессиональное образование в учреждениях, если они обучаются за счет регионального бюджета в учебных заведениях области.

«На днях в Совете Федерации Челябинская область была представлена как пример другим регионам в плане дополнительной помощи защитникам Отечества. С сентября 2022 года на помощь самим бойцам и их семьям у нас было потрачено 1,36 миллиарда рублей. Этот опыт оценивается высоко», — заметил после принятия депутатами новых законопроектов сенатор от Челябинской области Олег Цепкин.