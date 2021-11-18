Заксобрание Челябинской области согласовало имена кандидатов в региональный избирком

Претендентам предстоит пройти процедуру депутатского голосования

В Заксобрании Челябинской области комитет по законодательству согласовал кандидатуры для выдвижения в новый состав региональной избирательной комиссии. Претендентам еще предстоит пройти процедуру депутатского голосования. Утверждение списков пройдет 25 ноября, сообщили в пресс-службе ЗСО Челябинской области.

18 ноября на заседании комитета по законодательству депутаты отобрали семь кандидатур на голосование. Среди претендентов на членство в облизбиркоме — бывшие и действующие представители избирательной комиссии.

В список на голосование депутаты отобрали:

Андрея Пономарева, члена избирательной комиссии, выдвинутого областным отделением КПРФ; Виктора Вычужанина, действующего члена облизбиркома, выдвинутого партией «Справедливая Россия»;

Марину Устинову, действующего члена, выдвинутую партией ЛДПР;

Юрия Подшивалова, действующего члена облизбиркома, заместителя руководителя Контрольно-счетной палаты, выдвинутого Собранием депутатов Пластовского района;

Виталия Шикова, начальника управления по внутренней политике правительства Челябинской области, выдвинутого партией «Единая Россия», Шиков намерен совмещать работу;

Артема Миронова, бывшего члена облизбиркома, выдвинутого Центральной избирательной комиссией РФ;

Евгения Емельянова, бывшего члена избирательной комиссии Магнитогорска, выдвинутого Магнитогорским городским собранием депутатов.

Представитель партии «Яблоко» преподаватель ЧелГУ Андрей Талевлин и представитель «Российской партии пенсионеров» Григорий Мамоев не получили поддержки депутатов.

Окончательное утверждение списка депутаты будут проводить 25 ноября.

Напомним, ранее кандидатуры вице-губернатора Челябинской области Евгения Голицына и юриста регионального исполкома ЧРО «Единой России» Артема Миронова предложены Центризбиркомом РФ властям региона для ввода в состав новой областной избирательной комиссии.

