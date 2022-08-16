Заксобрание Челябинской области покидает директор по экономике ММК

Андрей Еремин слагает с себя полномочия депутата без объяснения причин

Депутат ЗСО Челябинской области Андрей Еремин официально заявил о желании сложить полномочия регионального парламентария. Информацию об этом Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе Заксобрания.



В пресс-службе также уточняют, что в поданном заявлении Андрей Анатольевич не указал причину такого решения. Вопрос будет рассмотрен 19 августа на заседании комитета ЗСО по регламенту и депутатской этике.

Директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината Андрей Еремин стал областным депутатом в сентябре 2020 года, он прошел в Законодательное собрание по спискам партии «Единая Россия». Работал заместителем председателя комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству.

Напомним, на сегодня в ЗСО уже не хватает одного депутата: Владимир Павлов, избравшись в Государственную думу в сентябре 2021 года, также сложил полномочия в региональном парламенте. Довыборы в ЗСО по Троицкому округу пройдут 11 сентября. В случае Еремина, как депутата-«списочника», довыборы проводить не нужно, его преемника выберет руководство «Единой России» в Челябинской области.