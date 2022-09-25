Законопроекты о вхождении освобожденных территорий в РФ могут внести в Госдуму 28 сентября

Принять их планируют 29 сентября

Законопроекты о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут внести в Госдуму вечером 28 сентября. 29 сентября депутаты могут собраться на внеочередное пленарное заседание для того, чтобы принять их. Об этом ТАСС сообщил источник в палате.

По словам собеседника, законопроекты могут внести сразу после того, как на референдумах подсчитают голоса, и уже на следующий день принять их.

Ранее власти Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на указанных территориях проходит с 23 по 27 сентября.

Кроме того, участие в голосование принимают и те жители освобожденных территорий, которые находятся в России.