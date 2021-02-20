За пост главы Верхнеуральского района будут бороться шесть претендентов

Четыре кандидата на должность главы тянули с регистрацией до последнего

Шесть человек заявились на конкурс на соискание должности главы Верхнеуральского района. Сегодня, 20 февраля, — последний день подачи документов для участия в нем.



По данным пресс-службы администрации Верхнеуральского района, к концу дня 19 февраля зарегистрировались действующий глава муниципалитета Сергей Айбулатов, безработный челябинец Игорь Москвитин, глава Спасского сельского поселения Андрей Слободянюк и пенсионер из соседнего Нагайбакского района Павел Малюков.

Напомним, ранее документы для участия в конкурсе также подавали экс-руководитель местного филиала Центра коммунального сервиса, ныне ведущий инженер участка транспортного обеспечения ОАО «ММК Метиз» Павел Владельщиков и мастер верхнеуральской газовой службы Константин Бухтияров.

Действующий глава района Сергей Айбулатов долго не заявлялся на конкурс. Как объяснил Первому областному информагентству начальник регионального управления внутренней политики Виталий Шиков, это связано с тем, что возможность руководителя муниципалитета претендовать на следующий срок полномочий должна быть одобрена губернатором.

Примечательны еще два кандидата. Константин Бухтияров — представитель местного сообщества «Наследие», настроенного по отношению к действующим властям строго оппозиционно. «Наследие» вообще выступало за возврат к прямым выборам главы, однако его активисты решили не упускать и шанс добиться своего через конкурс.

Павел Малюков известен тем, что несколько раз пытался прорваться в главы района или хотя бы депутаты Нагайбакского райсобрания, но всякий раз терпел неудачу. Теперь он решил попытать счастья у соседей.

Сам конкурс состоится 30 марта.