За пост главы Снежинска будут бороться пять кандидатов

Действующий мэр Игорь Сапрыкин на конкурс не заявился

На должность главы ЗАТО Снежинск претендуют пять кандидатов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе городской администрации. Попавший под уголовную статью действующий глава Игорь Сапрыкин в списке не значится.



По данным, размещенным на сайте администрации Снежинска, конкурсную комиссию о намерении бороться за должность мэра уведомили пять человек. В их числе 64-летний пенсионер Александр Лапшин, заместитель директора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников, сотрудник градообразующего предприятия — Российского федерального ядерного центра имени академика Забабахина Андрей Сычев, вице-спикер городского собрания депутатов Марат Ягафаров и директор ООО «Портал» Роман Юрков.

Напомним, ранее в пресс-службе администрации сообщали, что действующий глава Игорь Сапрыкин также планировал принять участие в конкурсе. Через неделю после официального объявления о старте конкурсных процедур Сапрыкин оказался фигурантом уголовного дела о халатности. Повлияло ли это на его намерения, неизвестно. Срок полномочий действующего мэра истекает в феврале.

Сам конкурс пройдет 24 марта: в этот день комиссия, состоящая из представителей губернатора Челябинской области, городского собрания и госкорпорации «Росатом», назовет финалистов, из числа которых местные депутаты выберут нового главу Снежинска.