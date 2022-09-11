За первые два часа Единого дня голосования в Челябинской области на участки пришли 9 тысяч избирателей

Законность выборов контролируют 1,2 тысячи наблюдателей от партий, кандидатов и региональной Общественной палаты

По состоянию на 10 часов утра явка на муниципальные и областные выборы в Челябинской области составила 4,85 процента, на участки пришли 9,132 тысячи избирателей. Об этом в ходе первого пресс-подхода сообщил председатель регионального избиркома Евгений Голицын.



По данным избирательной комиссии Челябинской области, на 10 часов утра на выборах депутата ЗСО в Троицком округе проголосовали 3,04 тысячи человек — 3,85 процента от общего числа голосующих. Средняя явка на местных выборах составляет 5,61 процента, за глав поселений, сельских и районных депутатов пришли проголосовать почти 6,1 тысячи южноуральцев.

Напомним, 11 сентября в Челябинской области выбирают депутата Заксобрания, шесть глав сельских территорий и 65 депутатов сельского и районного уровней.

Евгений Голицын отметил, что жалоб на нарушения за первые два часа работы избирательных участков не зафиксировано. Это подтверждается сообщениями наблюдателей. По данным избиркома, на участках сейчас работают 263 наблюдателя от политических партий, 471 наблюдатель от кандидатов. Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами при региональной ОП вывел «в поле» 483 человека.

«Сегодня на протяжении всего дня голосования на каждом избирательном участке будут поочерёдно вести наблюдение два, а где-то и три общественных наблюдателя, что позволит вести непрерывное наблюдение за соблюдением процедуры голосования. Хочется отметить, что с каждым годом количество наблюдателей на избирательных участках растет. Наблюдатели осуществляют мониторинг соблюдения избирательных прав граждан, обеспечивают прозрачность и безопасность волеизъявления южноуральцев. Благодаря их работе среди граждан растет уровень доверия к выборам. С самого утра совместно с коллегами из Общественного штаба мы выезжаем в территории, где проходят выборы», — рассказал руководитель Общественного штаба, председатель региональной Общественной палаты Николай Дейнеко.

Члены штаба сообщают, что все избирательные участки в 8 утра 11 сентября открылись в штатном режиме.

Напомним, Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами был сформирован при Общественной палате Челябинской области весной 2021 года, в канун избирательной кампании в Государственную думу. С тех пор без присутствия общественников в регионе не обходятся ни одни выборы любого масштаба.