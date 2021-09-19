За два часа до конца выборов депутатов Госдумы проголосовали 43% южноуральских избирателей

Шесть муниципалитетов умудрились перейти планку в 60 процентов

Председатель Избиркома Челябинской области Сергей Обертас озвучил данные последнего мониторинга по явке на Южном Урале. Как передает корреспондент ИА «Первое областное», в Челябинской области успели проголосовать 43,15% от общего числа избирателей.



В числе лидеров по явке на первое место неожиданно вырвался Нагайбакский район — 63,05%. Троицкий район (63,02%) на втором месте. На третьем месте город Троицк с 62,51%. В Октябрьском районе успели проголосовать 62,35% избирателей, в поселке Локомотивном 60,76%.

Челябинские районы по прежнему не радуют явкой. Курчатовский район: 32,81%; Калининский район: 34,44%; Центральный район: 34,85%; Тракторозаводский район 35.67%. Так же не активен Златоуст — проголосовали 35,23% горожан.

Напомним, что исполнить свой гражданский долг жители Челябинской области могут до 20:00 местного времени 19 сентября. Голосование проводилось в течение 3 дней, с 17 по 19 числа. В 2020 также 3 дня проходило голосование за депутатов Законодательного собрания Челябинской области, тогда явка немного превысила 44% по региону в целом.