Южноуральцы смогут выбрать своего кандидата в Госдуму в течение трех дней

Все голосующие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты

Голосование на выборах в Госдуму будет проходить три дня, с 17 по 19 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она объяснила это тем, что «первый приоритет — здоровье наших граждан», об этом стало известно во время одиннадцатого заседания комиссии.

Сегодня, 18 июня, на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова озвучила предложение сделать предстоящие в сентябре этого года выборы депутатов в Государственную думу РФ трехдневными — с 17 по 19 сентября. Решение комиссия еще не приняла, заседание продолжается. Свое предложение глава комиссии озвучила после доклада Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой о санитарно-эпидемиологической ситуации.

Предложение прокомментировал председатель территориальной избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. Он считает, что на Южном Урале выборы пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций ЦИК на высоком организационном уровне.

«Мы озабочены здоровьем южноуральцев и сможем обеспечить им все безопасные условия во время голосования. Трехдневные выборы для нас не новинка, так мы работали уже в прошлом году. Есть время и возможности, чтобы все наши члены комиссий, а также голосующие южноуральцы, будь то выборы на дому или на избирательном участке, были обеспечены средствами индивидуальной защиты», — прокомментировал Сергей Обертас.

Напомним, 17 июня опубликован указ президента РФ о назначении выборов депутатов Государственной думы. Текст документа вышел на официальном портале правовой информации.

