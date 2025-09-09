Южноуральцы подали 139,5 тысячи заявлений на дистанционное голосование

Сделать выбор на участке они уже не смогут

139 508 заявлений принято на портале «Госуслуги» от южноуральских избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании. По данным ТИК Челябинской области, проголосовать электронно они смогут с 8 утра 12 сентября до 8 вечера 14 сентября в любое время суток.

Выборы в органы местного самоуправления и Законодательное собрание Челябинской области пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. По данным ТИК, накануне завершилась подача заявлений на участие в ДЭГ. В этом году электронный способ голосования выбрали 139 508 избирателей. В прошлом году жители Южного Урала подали 171 492 заявления, это 6,66% от числа избирателей.

Выбравшие электронный способ голосования избиратели уже не смогут принять участие в выборах на своем участке.