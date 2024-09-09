Южноуральцы переизбрали губернатором Алексея Текслера

Избирком обработал 100% протоколов

Алексей Текслер переизбран губернатором Челябинской области. По итогам обработки 100% протоколов за действующего главу региона проголосовали 81,28% южноуральцев, сообщает облизбирком.

На втором месте — Виталий Пашин (ЛДПР), у него 9,42%. Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) набирает 5,27%, Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов избирателей.

Ранее в эфире федерального проекта «Ночь выборов» Алексей Текслер отметил, что для него прошедшая кампания стала показателем того, как южноуральцы оценивают его работу в качестве главы региона в предыдущие пять лет.

«Я шел на выборы второй раз, фактически переизбирался. Есть, конечно, разница с тем, что было, когда я только возглавил регион. Тогда речь шла о конкуренции программ. Сейчас, понятно, в первую очередь — об оценке деятельности за первый срок», — сказал он, в частности.

Напомним, в 2019 году на выборах губернатора Алексей Текслер набрал 69,31% голосов, Виталий Пашин — 8,84%.