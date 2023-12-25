Южноуральцы могут выразить поддержку Владимиру Путину

Для сбора подписей в регионе заработали 25 мобильных пунктов

В Челябинской области открылись 25 мобильных пунктов сбора подписей в поддержку Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Свою поддержку главе государства выразили партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду», но он идет на выборы самовыдвиженцем, поэтому до 31 января должен собрать 300 тысяч подписей.

В Челябинской области процесс запустил губернатор — Алексей Текслер в понедельник, 25 декабря, оставил свою подпись в подписном листе.

Найти мобильные стойки легко: они расположены в крупных торговых комплексах в 17 городах региона. Семь пунктов находятся в Челябинске. С 15 до 19 часов ежедневно их можно найти в ТК «Фокус», «Алмаз», «Никитинский», «Горки», «Родник», а также в гипермаркете SPAR на Кашириных, 133, и в ДК ЧМК.

Еще три пункта открыто в Магнитогорске — в «Континенте», «Тетрисе» и «Гостином дворе», по одному — в Аше, Златоусте, Миассе, Каслях, Усть-Катаве, Кыштыме, Чебаркуле, Карталах, Копейске, Коркино, Троицке, Южноуральске, Озерске, Снежинске и Трехгорном.

Процедура сбора подписей — очень быстрая. Главное условие — иметь при себе паспорт, остальное сделают волонтеры.

Добавим, помимо этого, сбор подписей в поддержку Владимира Путина проходит во всех местных отделениях партии «Единая Россия» и организации «Народный фронт».

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.