Южноуральцы дали более 200 тыс. наказов в Программу развития Челябинской области

Сбор предложений в программу губернатора продолжается

Подведен промежуточный итог сбора наказов в Программу развития Челябинской области на 2024—2029 годы, которые жители Южного Урала дали губернатору Алексею Текслеру. На сегодняшний день их уже более 200 тысяч, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков.

«Люди очень активно включились в процесс. Каждый их наказ, каждое пожелание обязательно найдет свое отражение в финальном документе, который определит, как будет развиваться наш регион в ближайшие пять лет. Определит наше с вами общее будущее», — прокомментировал Олег Голиков.

Он добавил, что свои предложения также сформировали эксперты по итогам работы круглых столов и дискуссионных площадок. Результатом должна стать сбалансированная и продуманная программа работы губернатора.

«Программа будет народной и экспертной одновременно. В ней должны гармонично будут сочетаться идеи южноуральцев и курс губернатора — курс на развитие области, на улучшение благополучия жителей», — отметил Олег Голиков.

Процесс сбора наказов продолжается, принять участие в нем может каждый житель Южного Урала.

Напомним, на пост высшего должностного лица Челябинской области помимо Алексея Текслера, поддержанного «Единой Россией», баллотируются также представитель КПРФ Эльдар Гильмутдинов, выдвиженец от ЛДПР Виталий Пашин и делегированный партией «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев.

Каждый из кандидатов в губернаторы также представляет избирателям программу развития региона и свое видение того, какие вопросы в области следует решать в первую очередь.

Как рассказал кандидат в губернаторы от «Зеленой альтернативы» Степан Соловьев, он планирует добиваться принятия областного закона о запрете цирков с животными. По его мнению, «инициатива снизу» должна подстегнуть федеральных законодателей, к которым партия «Зеленая альтернатива» не раз обращалась с инициативой о введении полного запрета на цирки с животными.

ЛДПР продолжает помогать жителям Планового поселка Ленинского района Челябинска. Напомним, ранее в поселок в ходе визита в регион приехал председатель партии Леонид Слуцкий. К нему обратились пострадавшие, чьи дома были затоплены. Леонид Слуцкий взял ситуацию на личный контроль и обозначил пути решения проблемы. По его поручению лидер ЛДПР в Челябинской области, кандидат в губернаторы Виталии Пашин вновь встретился с инициативной группой и рассказал о намеченных планах по решению проблемы:

«Будет выполнено гидрогеологическое исследование для определения происхождения, условия залегания, состав и закономерности движения подземных вод. Поймем, в каком объеме и где нужны водоотводные сооружения. Успокоил, что никакой многоэтажной застройки на месте домов не планируется. Жители говорят: нам не нужны никакие набережные и клумбы, если мы не можем комфортно жить в своих домах. Есть реальные проблемы людей, и их нужно решать».

Представитель КПРФ Эльдар Гильмутдинов выехал в Чебаркуль, откуда ему поступил ряд обращений от местных жителей:

«Люди беспокоятся за свой родной город. Сегодня мы встречаемся с этим активом. На повестке — дороги, люди жалуются на отсутствие общественного транспорта. Также местный актив волнует доступность озер, захват береговой территории. В рамках визита выезжаем на место для изучения проблемы».

По словам Эльдара Гильмутдинова, он продолжит работу в территориях, откуда поступают жалобы на коммунальные проблемы, особенно в связи с прошедшими обильными осадками.