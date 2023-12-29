Южноуральцы активно оставляют подписи в поддержку Путина

По словам волонтеров, работающих в ТРК, они ощущают от людей только позитив

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Жители Челябинской области продолжают оставлять подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, пункты сбора подписей работают в торговых комплексах в 17 городах региона, и, по словам волонтеров, которые помогают людям заполнять подписные листы, граждане каждый день с нетерпением ожидают открытия промостоек.





«Каждый день, когда мы приезжаем к 15 часам, люди уже ждут, нам передают записки с номерами телефонов, чтобы мы им перезвонили и пригласили», — говорит сборщик подписей Александр Пашкеев, который работает в ТРК «Алмаз» в Челябинске.





В Златоусте на пункт сбора подписей, который работает в ТРК «Тарелка», заглянул глава городского округа Максим Пекарский. Он оставил автограф в подписном листе и пояснил свою гражданскую позицию.

«Выбранный президентом курс считаю верным, это касается как геополитических вопросов, так и жизни внутри страны. Благодаря поддержке президента Златоуст преображается. Это отмечают и местные жители, и те, кто давно не был в городе», — отметил Максим Пекарский.





Слова градоначальника подтверждает местный житель Александр Барашков.

«Почему я за Путина? Потому что он человек слова, он сказал и сделал. Он вытащил нас из ямы и ведет к победе», — говорит пенсионер.

Напомним, оставить подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах можно в крупных ТРК городов Челябинской области, а также в местных отделениях «Единой России» до конца января 2024 года.