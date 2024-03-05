Южноуральцев приглашают отрепетировать электронное голосование

Отдельное заявление для участия в тренировке подавать не требуется

В 28 регионах из 29, в которых на выборах президента России будет применяться система дистанционного электронного голосования, во вторник и среду, 5—6 марта, проходит тренировка ДЭГ (в ней не участвуют избиратели, зарегистрированные в Москве). Ее проводит ЦИК России совместно с Минцифры РФ.

Участие в репетиции могут принять избиратели, которые подали заявление об участии в ДЭГ на выборах президента России и получили в результате его рассмотрения статус «Учтено» до 23:59 мск 3 марта 2024 года.

«Приняв участие в тренировке, избиратели смогут ознакомиться с процедурой дистанционного электронного голосования, функциональностью портала ДЭГ и портала наблюдения, а также заранее проверить свое устройство и браузер на соответствие минимальным требованиям корректной работы портала ДЭГ», — рассказали в ЦИК.

Там добавили, что репетиция никак не влияет на результат официального голосования, поскольку она проводится на обезличенных тестовых данных.





Подавать отдельное заявление на участие в тренировке ДЭГ не требуется, не нужно также посещать избирательный участок.

Тренировка проводится по местному времени. Это значит, что принять участие в тренировке ДЭГ можно только по времени региона, в котором у вас есть прописка. Например, если вы находитесь в столице, но прописаны в Челябинске, то сможете проголосовать только по местному времени Челябинска.

Напомним, для участия в ДЭГ с использованием федеральной платформы необходимо подать заявление. Это можно сделать до 23:59 11 марта в личном кабинете на портале госуслуг при соблюдении следующих условий: вы старше 18 лет или достигнете совершеннолетия не позднее 17 марта 2024 года; ваш адрес регистрации по месту жительства находится в пределах территории, где проводится ДЭГ, у вас есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, а ваши данные, указанные в личном кабинете на портале госуслуг, совпадают с данными, содержащимися в регистре избирателей ЦИК России.

Голосование на выборах президента Российской Федерации пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.