Южноуральцев лично пригласят на выборы члены участковых избирательных комиссий

Участников проекта «ИнформУИК» можно будет узнать по спецаксессуарам

Приглашения на выборы, опущенные в почтовый ящик, ушли в прошлое, новый уровень информирования — проект «ИнформУИК», который стартует в России, в том числе в Челябинской области, 17 февраля, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на председателя облизбиркома Евгения Голицына.

«В течение 20 дней, с 17 февраля по 7 марта, члены участковых избирательных комиссий будут проводить поквартирный обход, с тем чтобы донести до граждан все возможные способы голосования, местонахождение избирательного участка, рассказать о возможностях удаленного голосования — на дому или электронного. Ответы будут записаны в специальную программу с унифицированной анкетой и потом будут использованы для планирования», — рассказал Евгений Голицын.

Заметить и узнать участников проекта «ИнформУИК» будет легко: у них будут брендированные накидка, сумка, планшет, информматериалы ЦИК, а также значок — «галочка-триколор» и бейдж с подписью.

«В раздаточном материале, помимо информации, будут куар-коды — ссылки на сайт избирательной комиссии Челябинской области, на сайт ЦИК, доступ к электронным сервисам, где можно будет посмотреть, к какому участку относится ваш адрес, и так далее», — рассказал Евгений Голицын.

Сколько человек отправятся по домам и квартирам, зависит от размера участка и численности избирателей, но от каждого УИК — не менее трех человек. Работать они будут и в будни — в вечернее время, и в выходные — в течение дня.

«Предусматривается, что дойдут до всех. Мы постараемся, чтобы было несколько касаний: если в один день застали дома полподъезда, тогда к остальным придут на следующий день или в выходной»,— добавил он.

До кого достучаться не получится, тем информацию и приглашение повесят на дверную ручку.