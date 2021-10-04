Южноуральцам предстоят новые довыборы в ЗСО: вакантно место Владимира Павлова

В региональном избиркоме предполагают провести новую кампанию через год

В сентябре 2022 года в Челябинской области пройдут очередные довыборы в Законодательное собрание, сообщил Первому областному информагентству председатель регионального избиркома Сергей Обертас. Кампания пройдет в Троицком одномандатном округе, его жителям предстоит выбрать нового депутата вместо перешедшего в Госдуму Владимира Павлова.



«Довыборы пройдут, вероятнее всего, в Единый день голосования в сентябре 2022 года. По закону закрыть образовавшуюся вакансию в ЗСО мы должны не позднее года со дня, когда она образовалась. Раньше сентября это вряд ли получится: сейчас избирком ведет большую работу по составлению отчетности, закрытию счетов кандидатов — словом, мы разбираемся с последствиями выборов в Госдуму. Эти мероприятия займут все время как минимум до Нового года», — рассказал Сергей Обертас.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму 17—19 сентября 2021 года ЗСО Челябинской области потеряло двух парламентариев: депутатами федерального уровня стали вице-спикеры Олег Голиков и Владимир Павлов. Голиков прошел в Заксобрание по партийным спискам «Единой России», и, соответственно, партийцы же подберут ему замену. Владимир же Павлов избирался по Троицкому одномандатному округу, и, чтобы закрыть образовавшуюся брешь в рядах областных парламентариев, необходимо организовать полноценную выборную кампанию.