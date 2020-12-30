Южноуральский медиаменеджер стал вице-губернатором Сахалина

Дмитрий Федечкин выходит на работу в новом качестве с 1 января 2021 года

Дмитрий Федечкин, в последние годы на Южном Урале запомнившийся работникам медиасферы как пресс-секретарь экс-губернатора Бориса Дубровского и действующего главы региона Алексея Текслера, а затем — как руководитель пресс-службы Русской медной компании, с 1 января предстанет перед знакомыми в новом амплуа: он назначен вице-губернатором Сахалинской области.



Напомним, Дмитрий Николаевич начинал карьеру в газете «Миасский рабочий» (и до сих пор поддерживает с сотрудниками-ветеранами дружеский контакт), затем руководил управлением по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области, какое-то время работал в Екатеринбурге, а вернувшись, возглавил реформируемую пресс-службу недавно назначенного врио (тогда еще) губернатора Бориса Дубровского. В 2019 году, после отставки Дубровского, Дмитрий Федечкин по договоренности со вновь назначенным главой региона Алексеем Текслером отработал месяц, введя нового главу в региональную повестку. И уволился, перейдя на работу в РМК. Впрочем, и здесь трудился всего около года, после чего, получив интересное предложение с Дальнего Востока, переехал туда.

Как сообщил ИА «Первое областное» Дмитрий Федечкин, до последнего времени он возглавлял сахалинский издательский дом «Губернские вести», но с 1 января возвращается на госслужбу.

«Неважно, какая информационная повестка, неважно, сколько в регионе СМИ. Наша работа всегда напряженная, забот хватает везде», — ответил Федечкин на предложение сравнить медиаповестку и концентрацию СМИ в Челябинской и Сахалинской областях.