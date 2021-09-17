Южноуральские ветераны участвуют в голосовании

Пожилые граждане могут сделать свой выбор на дому

В регионах страны стартовали выборы депутатов в Госдуму. В Челябинской области к середине первого дня голосования уже приняли участие почти 9% избирателей. Среди них — губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, председатель ЗСО Владимир Мякуш, вице-губернаторы, министры, общественники, спортсмены и другие медийные личности региона. Для тех, кто предпочитает избирательному участку свой дом организована работа выездных избирательных бригад. Свой гражданский долг сегодня исполнили два челябинских ветерана Великой Отечественной войны: 98-летняя Александра Белозерова и 95-летний Виктор Власов.

Ситуация с коронавирусом не лишила возможности проголосовать тем, кому по уважительной причине трудно прийти на участки. Для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и маломобильных граждан организовано голосование на дому.

Среди тех, кто не пропускает ни одни выборы — 98-летняя Александра Дмитриевна Белозерова, ветеран и орденоносец Отечественной войны 2-й степени. В Металлургическом районе Челябинска проживает Виктор Яковлевич Власов. 95-летний ветеран сегодня также отдал свой гражданский долг и поучаствовал в выборах. Специально к приезду членов избирательной комиссии орденоносец Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, Славы, а также обладатель медалей «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы» надел свой праздничный парадный костюм.

Чтобы обезопасить голосующих члены выездных бригад избиркома приняли дополнительные меры и средства защиты. Кроме того, в дни голосований на избирательных участках можно проголосовать и привиться от гриппа и ковида.