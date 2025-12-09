Южноуральские единороссы подвели итоги года и наметили планы на будущее

Секретарь реготделения, губернатор Алексей Текслер призвал партийцев помнить о важности прямого диалога с людьми

В Челябинске прошла XLIII конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Участники мероприятия подвели итоги работы за 2025 год, определили ключевые задачи на предстоящий период и осуществили кадровые перестановки.

Секретарь реготделения, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представляя отчет, заявил, что за 24 года партия стала «надежным инструментом преобразований и гарантом стабильности, опорой для всей России и Южного Урала».

Одним из ключевых достижений регионального отделения стали результаты выборной кампании 2025 года. Фракция «Единой России» в Законодательном собрании области увеличилась на пять человек; на выборах в органы местного самоуправления партийцы получили 623 мандата из 723, при этом 56 депутатов являются участниками специальной военной операции.

Алексей Текслер напомнил и о других электоральных победах: за кандидата от партии на выборах губернатора в 2024 году проголосовал 81% избирателей, а на выборах в Челябинскую городскую думу партия получила 31 мандат из 37.

Значительная часть повестки была посвящена подготовке к избирательной кампании 2026 года, ключевым событием которой станут выборы в Государственную думу. Алексей Текслер отметил, что основой программы партии остаются решения президента и Народная программа.

Губернатор подробно рассказал о работе по поддержке участников СВО и их семей. Он подчеркнул, что помощь нуждающимся не прекращалась, а местные отделения партии практически ежедневно отправляют гуманитарные грузы.

«Настоящая благодарность — это не только посылки на фронт, но и уверенность бойцов в том, что дома их ждет перспективное будущее. Создание таких перспектив — наша важнейшая задача», — подчеркнул Алексей Текслер.

В рамках этой работы в области реализуется кадровый проект «Герои Южного Урала», помогающий бойцам получить новые профессиональные навыки.

В 2025 году благодаря сети общественных приемных «Единой России» было решено более 11 тысяч обращений граждан. Партия продолжает расти: в региональном отделении состоит более 43 тысяч членов и почти 35 тысяч сторонников.

В ходе конференции была проведена ротация руководящих органов. По итогам тайного голосования в региональный политсовет вошли восемь новых членов, а в президиум был избран Дмитрий Гатов.

Завершая мероприятие, Алексей Текслер призвал партийцев помнить о первостепенной важности прямого диалога с людьми: «Все то, о чем мы сегодня говорили: победы, рекорды, достижения — это результат усердия, доверия и прежде всего — диалога».