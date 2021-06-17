Южноуральская промышленность может расширить границы сбыта после встречи Путина и Байдена

Челябинские политологи обсудили взаимосвязь международных переговоров России и США и развитие экономики региона

В Женеве, 16 июня, состоялась первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры с глазу на глаз продлились два часа и, как рассказал президент России на пресс-конференции, общение было «на одном языке». Ни одна из сторон не пыталась доминировать и вела конструктивный диалог.

Встреча лидеров двух стран не осталась без внимания и на Южном Урале. Челябинские политологи уверены, что потепление отношений между Россией и США позитивно скажется на ведении бизнеса для южноуральских промышленников. Сергей Зырянов выразил надежду, что в будущем наши крупные промышленные предприятий смогут получить экономические преференции.

«Мы неплохо торгуем металлом на мировом рынке. Например, ММК и ЧМК. Но существуют заградительные пошлины для челябинских металлопроизводителей. Возможно, что улучшение отношений позволит уменьшить размер этих пошлин и чуть проще будет торговать металлом»,— прокомментировал политолог Сергей Зырянов.

Алексей Ширинкин считает, что главной задачей встречи Путина и Байдена была перезагрузка отношений между странами после Трампа. Начало выхода из глубокого конфликта должно благоприятно сказаться на экономики страны и региона. США является крупнейшим мировым игроком на экономическом рынке. А для Челябинской области это важно, так как мы, благодаря промышленным предприятиям, заметная точка на карте мира.

«Естественно, что чем более разряженной и неконфликтной будет мировая обстановка, тем более успешны будут наши производители, наши фирмы, тем легче им будет находить точки сбыта. В конечном счёте, тем богаче и спокойнее будут жить южноуральцы. В этом смысле взаимосвязь совершенно очевидна»,— поясняет Алексей Ширинкин, руководитель исследовательской группы «Монитор».

После встречи с американским президентом на пресс-конференции Владимир Путин отметил, что Джо Байден «конструктивный собеседник». Глава США в свою очередь сказал, что встреча была «хорошей и позитивной», а Путин «меньше всего хочет холодной войны».

Подчеркивает конструктивный и даже дружеский диалог лидеров двух государств обмен подарками. Владимир Путин вручил своему американскому коллеге письменный набор «Москва», расписанный под хохлому. Байден, в свою очередь, преподнёс Путину хрустальную статуэтку американского бизона и очки-авиаторы.

По итогам встречи лидеры двух стран пришли к решению вернуть послов в Москву и Вашингтон, а также объявили о запуске комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности.