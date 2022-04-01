Юрий Кучкин: «Надеюсь, боевые действия скоро завершатся успешно для России»

Директор челябинского мужского волейбольного клуба «Динамо» Юрий Кучкин поддерживает проведение спецоперации на Украине

Руководитель челябинских волейболистов из клуба «Динамо» Юрий Кучкин уверен: решение о проведении спецоперации на фоне геноцида в Донбассе было неизбежно. Своим мнением он поделился с Первым областным информагентством.



— Я целиком поддерживаю решение президента России о проведении специальной операции на Украине. Необходимо прекращение геноцида славянского народа Донбасса, развязанное народом Украины, это было неизбежно. Я понимаю, что операция — это огромные жертвы как среди военнослужащих Российской Федерации, так и мирного населения Украины. Остается только надеяться, что боевые действия как можно скорее будут прекращены и закончатся успешно для нашей стороны.

Выражаю поддержку нашим военнослужащим, участвующим в спецоперации. Хочется, чтобы жертв было как можно меньше.