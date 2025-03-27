Юлия Сударенко продолжит работать омбудсменом Челябинской области

Новый пятилетний срок уполномоченного начнется с 6 апреля 2025 года

Законодательное собрание утвердило кандидатуру Юлии Сударенко на пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области на новый пятилетний срок. Он начнется с 6 апреля 2025 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги мартовской сессии парламента.

Напомним, ранее продлить полномочия Юлии Сударенко в качестве регионального омбудсмена предложил губернатор Алексей Текслер.

Добавим, на сегодняшнем заседании ЗСО депутаты заслушали доклад омбудсмена о работе в 2024 году и отметили активную деятельность уполномоченного по правам человека по разъяснению гражданам информации о формах и способах защиты их прав, свобод и законных интересов, по правовому просвещению граждан пожилого возраста и несовершеннолетних, а также по защите прав участников специальной военной операции и членов их семей. Также отмечена консультационная и правовая помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с паводком в ряде территорий региона, и по другим вопросам.