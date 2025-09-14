Явка на выборы утром 14 сентября в Челябинской области составила почти 30%

С учетом ДЭГ проголосовали 29,73%

Избирком Челябинской области озвучил явку на выборы на 10 утра 14 сентября. В третий день голосования свой выбор уже сделали более 765 человек.

По словам председателя избирательной комиссии Челябинской области Евгения Голицына, приняли участие в выборах депутатов в Законодательное Собрание региона 765 071 южноуральцев. Эта цифра озвучивается с учетом дистанционного формата голосования. По ДЭГ на 11 утра 14 сентября, напомним, проголосовали 83% из числа заявителей.

Напомним, в Челябинской области открыты все участки для голосования. Сегодня завершающий день. До 20:00 избиратели могут сделать свой выбор. ИА «Первое областное» следит за ходом голосования в регионе.