Явка на выборах в Челябинской области приблизилась к 12 процентам

На возможные нарушения в избирком региона пожаловались восемь раз

Более 22 тысяч жителей Челябинской области проголосовали на выборах местных депутатов и глав и выборах депутата Законодательного собрания. Как сообщил Первому областному информагентству председатель регионального избиркома Евгений Голицын, в среднем на Южном Урале проголосовали уже 11,76 процента граждан.



По данным избирательной комиссии Челябинской области, на 12 часов 11 сентября, то есть через четыре часа со старта голосования, на избирательные участки в Троицком округе, где проходят довыборы в ЗСО, пришли 9,536 тысячи человек — 12,9 процента от общего числа имеющих право голосовать. На муниципальных выборах явка составляет 11,62 процента, проголосовали 12,9 тысячи избирателей.

На горячую линию избиркома поступило восемь сообщений, по всем даны разъяснения. Нарушений на выборах не выявлено. Законность голосования контролируют 483 наблюдателя от Общественной палаты Челябинской области.

Напомним, 11 сентября в Челябинской области выбирают депутата Заксобрания, шесть глав сельских территорий и 65 депутатов сельского и районного уровней.