Явка на выборах в Челябинской области к вечеру 13 сентября составила 28,76%

Остался еще один день для голосования

По данным избирательной комиссии Челябинской области к 20:00 второго дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания региона и представительных органов местного самоуправления приняли участие 739 773 избирателя — это 28,76% от списка, с учетом голосов, поданных дистанционно.

Впереди заключительный день голосования. Завтра, 14 сентября, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Жители региона могут воспользоваться правом голоса и определить развитие Челябинской области на ближайшие пять лет.

В последний день голосования политологи ожидают повышение активности избирателей. Многие пойдут на участки именно в воскресенье — по традиции, ведь раньше только в этот день были выборы.