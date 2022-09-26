По итогам трех дней голосования, 23—25 сентября, явка в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области превысила 50 процентов. Сегодня, 26 сентября, голосование более чем половины жителей зафиксировали в Херсонской области, сообщает РИА «Новости».
По данным избиркома ДНР, здесь порог явки, необходимой для признания референдума состоявшимся, был преодолен уже к вечеру 24 сентября: за пятницу-субботу проголосовали 55,05 процента дончан. В ЛНР на 20 часов московского времени 25 сентября галочки на бюллетенях поставили 76,09 процента жителей. За три дня успели проголосовать 51,55 процента жителей Запорожской области.
В Херсонской области на вечер 25 сентября в ходе голосования на придомовых территориях успели заполнить бюллетени 48 процентов граждан. Но уже в первой половине дня 26 сентября и здесь была зафиксирована явка, превышающая 50 процентов.
«Можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», — цитирует РИА «Новости» председателя Херсонского облизбиркома Марину Захарову.
Напомним, референдумы по вопросу присоединения к России проходят в ЛДНР, Запорожье и Херсоне с 23 по 27 сентября. В целях безопасности первые четыре дня выездные группы избиркомов работают на придомовых территориях. В финальный день, 27 числа, жители будут голосовать очно, на избирательных участках.
В референдумах принимают участие не только находящиеся на территории четырех регионов граждане. Приехавшие оттуда в Россию жители тоже могут заполнить бюллетени. О том, как голосуют дончане и луганцы в Челябинске, можно прочитать в репортаже Первого областного информагентства.
По данным избиркома ДНР, здесь порог явки, необходимой для признания референдума состоявшимся, был преодолен уже к вечеру 24 сентября: за пятницу-субботу проголосовали 55,05 процента дончан. В ЛНР на 20 часов московского времени 25 сентября галочки на бюллетенях поставили 76,09 процента жителей. За три дня успели проголосовать 51,55 процента жителей Запорожской области.
В Херсонской области на вечер 25 сентября в ходе голосования на придомовых территориях успели заполнить бюллетени 48 процентов граждан. Но уже в первой половине дня 26 сентября и здесь была зафиксирована явка, превышающая 50 процентов.
«Можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», — цитирует РИА «Новости» председателя Херсонского облизбиркома Марину Захарову.
Напомним, референдумы по вопросу присоединения к России проходят в ЛДНР, Запорожье и Херсоне с 23 по 27 сентября. В целях безопасности первые четыре дня выездные группы избиркомов работают на придомовых территориях. В финальный день, 27 числа, жители будут голосовать очно, на избирательных участках.
В референдумах принимают участие не только находящиеся на территории четырех регионов граждане. Приехавшие оттуда в Россию жители тоже могут заполнить бюллетени. О том, как голосуют дончане и луганцы в Челябинске, можно прочитать в репортаже Первого областного информагентства.