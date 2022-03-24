Яна Лантратова внесла в Госдуму законопроект о прописке детей-сирот в местных администрациях

После выхода из интернатов выпускники теряют регистрацию

Первый зампред Комитета по просвещению в Государственной думе РФ Яна Лантратова внесла 24 марта на рассмотрение парламентариям законопроект о продлении прописки детей-сирот после выпуска в домах-интернатах или местных администрациях. По словам законодателя, к ней последовали многочисленные обращения детей-сирот, которые не могут вовремя получить от государства квартиру. Они на неопределенное время фактически остаются без жилья. Законопроект разрешает детям-сиротам сохранять место прописки в домах-интернатах или в местной администрации до факта получения ими положенного жилья от государства.

Ранее автор законопроекта подробно рассказывала, что стало причиной для разработки документа.

«После завершения обучения в специальных образовательных учреждениях после выхода из детского учреждения, дети-сироты автоматически лишаются прописки. Они могут зарегистрироваться, например, в общежитии при техникуме и встать в очередь на квартиру. А после окончания учебного учреждения должны зарегистрироваться в квартире, которую многим не могут предоставить вовремя. Покидая профильные учреждения они выписываются „в никуда“. Регистрация по месту жительства в детских домах и интернатах возможна до 23 лет», — сообщает депутат.

Яна Лантратова считает, что проблема заключается в отсутствии системы, каждый вопрос решается индивидуально, в ручном режиме. Так, некоторые сердобольные сотрудники интернатов прописывают выпускников у себя дома.

«По состоянию на 1 августа 2021 года в списках на получение жилья находились 289 800 детей-сирот. 199 700 из них до сих пор не могут реализовать свое право на жилище, несмотря на то, что им уже исполнилось 18 лет», — приводит статистику депутат.

Она выразила надежду, что коллеги поддержат инициативу.