Яна Лантратова готовит законопроект поддержки детей-сирот

Депутат Госдумы от Челябинской области рассказала о проблемах с жильем и пропиской выпускников домов-интернатов

Первый зампред комитета по просвещению в Государственной Думе РФ Яна Лантратова стала автором законопроекта поддержки детей-сирот, которые столкнулись с жилищными трудностями. Причиной разработки документа стали многочисленные обращения к ней подростков, которые столкнулись с проблемой отсутствия регистрации. Яна Лантратова объяснила, какие гарантии может закрепить за выпускниками домов-интернатов закон в случае его принятия.



Депутат предлагает разрешить детям-сиротам сохранять место прописки в домах-интернатах до факта получения ими положенного жилья от государства.



«После многочисленных обращений ко мне детей-сирот, которые не могут вовремя получить от государства квартиру и на неопределённое время фактически остаются без жилья, предложила коллегам разработать законопроект. Документ уже готов и отправлен на отзыв в правительство», — говорит Яна Лантратова.

По ее словам, сейчас после завершения обучения в специальных образовательных учреждениях и после выхода из детского учреждения дети-сироты автоматически лишаются прописки. Они могут зарегистрироваться, например, в общежитии при техникуме и встать в очередь на квартиру. А после окончания учебного учреждения должны зарегистрироваться в квартире, которую многим не могут предоставить вовремя.

«Покидая профильные учреждения они выписываются „в никуда“. Регистрация по месту жительства в детских домах и интернатах возможна до 23 лет. Иногда добрые сотрудники интернатов временно прописывают их в свои квартиры, если удастся найти дальних родственников, ребята получают прописку у них, а некоторые оказываются в местах для бездомных. Иногда они не могут себе позволить снять жилье, живут в сараях, гаражах или подвалах. Я общалась с такими детьми и видела в каких условиях они вынуждены выживать», — поясняет законодатель.

Она говорит, что помочь таким ребятам пока можно лишь в ручном режиме. Системы в решении вопроса прописки нет.

«А с ужесточением миграционного законодательства ситуация усугубилась, педагоги говорят, что больше к себе прописывать не смогут. По состоянию на 1 августа 2021 года в списках на получение жилья находились 289 800 детей-сирот. 199 700 из них до сих пор не могут реализовать свое право на жилище, несмотря на то, что им уже исполнилось 18 лет», — приводит статистику депутат.



Такие подростки, по мнению Яны Лантратовой, подолгу стоят в очередях, фактически попадают в правовой вакуум. Не имея регистрации, они не могут устроиться на работу, получить льготы и пособия.

«Знаю, что государство этот вопрос решает, работает группа в ГД, в которую я тоже вхожу. На местах в ручном режиме за ситуацией следят, но проблема пока остается. Поэтому прошу коллег поддержать данную инициативу», — резюмирует законодатель.