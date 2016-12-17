Борис Дубровский назвал выборы в Госдуму вызовом для области

Губернатор подчеркнул высокий уровень конкурентности мероприятия.
О знаковых для Челябинской области этапах этого года рассказал Борис Дубровский. На
Итоги года подвел сегодня Борис Дубровский. Одним из знаковых мероприятий для губернатора Челябинской области оказались выборы в Госдуму. Глава региона подчеркнул, что их проведение и организация заняли много сил и времени, но стали настоящим вызовом для области и ее губернатора.
— Выборы оказались для меня очень важны в этом году, они были чем-то новым, вызовом. Они проходили иначе, нежели я бы избирался сам. Но они были самыми конкурентными выборами. Я думаю, никто не будет спорить, что выборы в Госдуму являются именно такими в нашей стране. Они в чем-то меня изменили, — сообщил сайту «Первый областной» Борис Дубровский.
Губернатор Челябинской области отметил, что условия, которые были созданы на выборах в регионе, оказались достойными. Борис Дубровский отметил, что удалось выполнить все поставленные задачи.