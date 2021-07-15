Выборы в Госдуму: «Партии ведут кампанию за счет раскрученных брендов»

Ученые и общественники Челябинска обсудили конкурентность предстоящих выборов в Госдуму

15 июля в Челябинске прошла пресс-конференция, посвященная конкурентности будущих выборов в Государственную думу РФ. О сложностях, стоящих перед партиями и кандидатами-самовыдвиженцами рассуждали ведущие ученые и общественники Южного Урала, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, в выборах в Государственную думу 17-19 сентября участвуют 32 российские политические партии, 14 из них могут выдвигать кандидатов, не затрудняясь сбором подписей граждан. 30 политических объединений имеют свои представительства в Челябинской области. Кроме них, во всем пяти одномандатных округах, на которые делится регион, активно заявлялись самовыдвиженцы. Руководитель областного общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Валерий Шагиев даже назвал ситуацию с независимыми кандидатами аномальной.

«Только в Магнитогорском округе их выдвинулось уже четверо. А ведь каждому из них нужно, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, собрать что-то около 14 тысяч подписей. При этом на выборы идет огромное количество партий, предлагающих самые разные программы и идеологию. Удивляет число людей, решивших двигаться сложным путем самовыдвижения», — заметил Валерий Шагиев.

Директор института экономики и управления Магнитогорского госуниверситета, доктор политических наук Наталья Балынская, кроме этого, отмечает постоянный рост числа женщин-кандидатов в последние годы. По ее словам, тренд тут задает, конечно, Госдума, где в последние созывы работало по 10-15 процентов дам-депутатов. В Заксобрание Челябинское области в 2015 году избралось 6 процентов женщин, а последние выборы, в 2020 году, привели в областной парламент уже 8 процентов политиков прекрасного пола.

«Число женщин в политике растет вместе с запросом электората на «новую искренность», — считает Наталья Балынская.

Доктор политических наук, профессор Сергей Зырянов заметил, что пока сложно говорить о реальном числе кандидатов: процесс регистрации только начался. Но, судя по опыту предыдущей «думской» кампании, в бюллетени попадут три четверти выдвинувшихся сегодня одномандатников. Однако Сергей Григорьевич раскритиковал сегодняшние партии за отсутствие действительно острых и интересных проектов: по его мнению, большинство строят свои действия на эксплуатации уже раскрученных брендов или исходя из ситуативной повестки.

Доцент кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Александр Федотов согласился с коллегами по поводу того, что самовыдвиженцам во время выборов федерального уровня придется очень сложно: тут стоит вопрос ресурсов.

«Вот в голосовании по партийным спискам я ожидаю серьезной конкуренции. Пресловутая монополия на идеологию от „партии власти“ постепенно уходит в прошлое. И это дает достаточно серьезный шанс условно оппозиционным партиям вмешаться в политический процесс. В любом случае шанс получат те, кто проявят большую активность, кто будет более медийным. Тем более, что стоимость агитации в век Интернета не будет слишком высокой», — считает Александр Федотов.