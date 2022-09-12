Губернатор Челябинской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер прокомментировал результаты прошедших в регионе муниципальных выборов и довыборов в Законодательное собрание. Глава региона сказал, что выборы прошли честно и открыто, а также поблагодарил избирателей за поддержку кандидатов от «Единой России».
По предварительным данным, партия «Единая Россия» завоевала 206 муниципальных мандатов из 220, или более 93%. На довыборах в региональное Заксобрание победу также одержала кандидат от «Единой России» Светлана Черепухина, сообщил глава региона.
«Это отличный результат. Спасибо избирателям за поддержку! Жители нашей области видят позитивные изменения, хотя работы впереди еще много. Спасибо команде, всем, кто внес вклад в эту победу», — отметил Алексей Текслер.
Отдельно Алексей Текслер выделил результат в Коркинском муниципальном округе.
«Это первые выборы в объединенном муниципалитете. Большинство мандатов также получили представители „Единой России“. Такой результат означает, что жители поддержали преобразование Коркинского района в единый муниципальный округ. Для нас это ясный и четкий сигнал, что подобную работу нужно продолжить и в других муниципалитетах», — пояснил он.
Губернатор отметил, что избранным главам и депутатам важно как можно быстрее включиться в работу.
«Доверие жителей нужно оправдать конкретными результатами», — подчеркнул он.
Алексей Текслер добавил, что поддержку избирателей получили и другие партии.
«Всегда готов к взаимодействию со всеми конструктивными политическими силами в интересах области и ее жителей», — сказал он.
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