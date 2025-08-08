Выборы депутатов ЗСО: уведомление о проведении жеребьевки для кандидатов

Платное эфирное время предоставляет АО «Обл-ТВ»

Уведомляем о проведении АО «Обл-ТВ» жеребьевки платного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для размещения предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области восьмого созыва, 12.08.2025 с 16:00 до 16:30 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 78, оф. 1304.