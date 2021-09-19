Выборы депутатов Госдумы в России подходят к концу

В нескольких регионах России избирательные участки уже закрыты

В Челябинской области последний день голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ в самом разгаре, а из-за разницы во времени в некоторых регионах главный день выборов уже завершился. Избирательные участки на Камчатке и в Чукотском автономном округе уже закрыты, а избиркомы, как сообщает представитель камчатской избирательной комиссии, начали предварительный подсчет голосов.



«Избирательная комиссия Камчатского края предприняла все меры для того, чтобы избирательный процесс прошел прозрачно, открыто и, конечно, был легитимным», — рассказала председатель краевого избиркома Инга Иринина.

По данным регионального избиркома, в поселке Нутэпэльмен в Чукотском автономном округе явка составила 100%, на избирательный участок пришли все 58 жителей. Так же, по данным Центральной избирательной комиссии, стопроцентная явка достигнута на трех избирательных участках в Дагестане и одном в Ингушетии. По данным ЦИК, общая явка на выборах в Госдуму по России составила 35,69%

Избирательные участки на Урале до сих пор работают и принимают граждан. Отдать свой голос в последний день выборов 19 сентября можно до 20:00.