Вячеслав Жилин собирается баллотироваться в Госдуму от «Справедливой России»

Экс-мэр Златоуста объяснил это грядущим объединением СРов с партией «За правду», которую он поддерживает

Ранее беспартийный экс-мэр Златоуста Владимир Жилин обзавелся билетом «Справедливой России». В партию ныне действующий депутат Собрания ЗГО вступил из-за грядущего объединения СР и «За правду». Политик отметил, что последних он поддерживал на прошедших выборах и считает, что молодая партия с консервативным уклоном эффективно отработала, получив 30% голосов населения.

«Собственно говоря, к чему мы пришли 28 января: есть соглашение о том, что три партии пойдут вместе на выборы. Учитывая программу, которую заявил Захар Прилепин, я, поддерживая те вещи, про которые мы говорили — дистант, отмена ЕГЭ, здравоохранение, — я считаю, что в советский период было лучше. Туда нужно возвращаться. Есть вопросы по генплану, но в целом мне такой консервативный государственный подход нравится», — рассказал Вячеслав Жилин корреспонденту Первого областного информационного агентства.

Экс-мэр рассказал, что вступление в партию было необходимо для выдвижения кандидатуры на пост депутата Госдумы. Этого требуют установленные правила. Понимая, что партии «Справедливая Россия» и «За правду» в скором времени объединятся, Вячеслав Жилин и принял решение о вступлении в ряды СРов.

«Если мы понимаем, что партия „За правду“ будет реорганизована, у партии „Справедливая Россия“, которая сильная и парламентская, будет платформа-фундамент. Наверное, с точки зрения изменений в Уставе, будет изменено название. И пария дальше продолжит работать. По-разному можно относиться к политике. Кто-то говорит, что политика — грязное дело. А у меня отношение к политике — „Есть работа — есть задача“», — добавил Вячеслав Жилин.

По его словам, заявление о вступлении в партию «Справедливая Россия» рассмотрено и подписано. В настоящее время решаются организационные вопросы, связанные с разделением обязанностей.

«Я продолжаю работать в том же направлении, какое было. Я за то, чтобы агломерация „Горный Урал“, проект которой имеет хороший потенциал, и он один из немногих, который бы решал проблемы малых территорий, все-таки заработал. Будет „Справедливая Россия“ за правду, я буду за данную партию — я буду двигаться за нее. Конференция будет 22 февраля, думаю, в марте все точки над „i“ будут расставлены», — резюмировал будущий кандидат.

По мнению Жилина, территорию в Госдуме должен представлять человек, который в ней живет и видит проблемы и недочеты своими глазами. Именно такой представитель на федеральном уровне сможет оказать поддержку и помощь главе муниципалитета.