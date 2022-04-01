ВЦИОМ: санкции Запада сплотили Россию вокруг Владимира Путина

Показатели доверия к главе государства превышают цифры времен президентских выборов — 2018

Давление на Россию со стороны стран Запада и проведение специальной военной операции на Украине привели к неожиданному для европейских и американских аналитиков эффекту. Показатели электорального и личного доверия россиян к президенту Владимиру Путина превышают показатели в канун выборов главы государства весной 2018 года. Таковы результаты очередного опроса от Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).



Результаты соцопроса ВЦИОМ 30—31 марта показывают: Владимиру Путину доверяют 81 процент россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 79%. 76 процентов граждан считают правильным решение о проведении специальной военной операции на Украине, Вооруженным силам РФ доверяют 89 процентов респондентов.

Эти данные показывают, что, несмотря на постоянное медиадавление на население России в прозападных СМИ и пабликах в соцсетях, информационную войну НАТО проигрывает. Хотя, как ранее заявляли в Минобороны РФ, массированные вбросы фейков в российские соцсети готовились заранее, так же, как и военное нападение на республики Донбасса.

Эксперты правительства РФ также отмечают, что самым заметным провалом в инфоатаке стала попытка внедрить в сознание россиян фразу «Мне стыдно, что я русский». Общество в массе своей отвергло этот тезис.

Социологи также отмечают одобрение населением России антисанкционных действий правительства, таких как переход на продажу газа только за рубли. О гуманитарной составляющей спецоперации на Украине и говорить не приходится: в ЛДНР, действующие на Украине подразделения РФ и лагеря беженцев из Донбасса и с украинских территорий ежедневно из всех регионов России отправляются сотни тонн продовольствия, медикаментов, подарков, предметов первой необходимости.