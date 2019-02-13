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/ Все 16 кандидатов на должность главы Челябинска прошли предварительный отбор

Все 16 кандидатов на должность главы Челябинска прошли предварительный отбор

Имя мэра назовут через 2 недели.
сегодня в 12:17
  |  Политика

Все 16 кандидатов на должность главы Челябинска допущены до следующего этапа конкурса. Это решение приняла комиссия, председателем которой выбрали вице-губернатора Евгения Голицына. Комиссия проводила все предварительные процедуры по отбору.

Все 16 кандидатов по результатам проверочных процедур допущены до следующего этапа конкурса. Уже на собеседованиях можно будет увидеть, насколько кандидат понимает круг задач, стоящих перед главой города, его полномочия. Реально ли люди понимают проблематику города, есть ли у них готовые решения этих вопросов. К тому же можно увидеть в перспективе, какие планы глава ставит перед собой и своей командой. — прокомментировал руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын.

Также он отметил, что в первую очередь, перед новым главой появится задача подготовить город к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Чтобы у гостей мероприятий остались только приятные впечатления от посещения Челябинска.

Заслушивание программ кандидатов состоится уже 22 февраля, а 26 числа челябинцы узнают имя нового главы города.

На кресло мэра претендуют Николай Шиманович, Татьяна Омельченко, Ярослав Щербаков, Ярослав Анищенко, Владимир Елистратов, который сейчас временно исполняет обязанности мэра города, глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, Георгий Невский, Игорь Попов, Борис Золотаревский, Василий Московец, Дмитрий Олейник и Виктор Легинчук, представитель ЛДПР Андрей Самохвалов, Андрей Угланов, Найим Бабаев и Никита Мирный.

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Комментарии

Орнитолог со стажем
12:54, 13.02.2019
Предварительный отбор еще не окончательный. А так молодцы конечно, хорошо подготовились. А не для галочки заявились

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