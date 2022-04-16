ВС России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

Публикуем брифинг Минобороны на утро 16 апреля

Вооруженные силы России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Также уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и районы сосредоточения украинских войск и военной техники, сообщил утром 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники»,— сообщил он.

По его словам, минувшей ночью высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены 16 объектов украинской армии, в том числе 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения в населенных пунктах Повстанское, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное; два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Николаева; центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи на юго-востоке Полтавы и база хранения зенитно-ракетного вооружения южнее Полтавы; район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Гусаровка.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 811-ти объектам ВСУ, в том числе 43-м пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760-ти районам сосредоточения живой силы противника.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 единиц специальной военной автомобильной техники.