ВС РФ уничтожили замаскированные склады вооружения украинской армии

Публикуем брифинг Минобороны на вечер 11 апреля

Днем 11 апреля российские войска уничтожили два замаскированных скопления вооружения в Донецкой области и хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе. За день поражено 42 военных объекты Украины, сообщил вечером 11 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом „Кинжал“ уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе. Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет „Точка-У“, две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружения и военной техники и до 40 человек украинских националистов»,— сообщил он.

В этот же день ВС РФ уничтожили базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор» в районе Новогродовки Донецкой области.

По словам Конашенкова, днем 11 апреля российские вооруженные силы уничтожили до 300 украинских боевиков, более 50 боевых бронированных машин и около 25 автомобилей различного назначения. Кроме того, в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники»,— добавил Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники.