ВС РФ уничтожили штаб и место базирования нацбатальона «Днепр»

Публикуем брифинг Минобороны РФ на утро 10 апреля

Минувшей ночью российские вооруженные силы уничтожили штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыли иностранные наемники. Также ВС РФ сбили в воздухе восемь украинских беспилотников, сообщил утром 10 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона „Днепр“, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников. Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ольхатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая, Веселое сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов»,— сообщил он.

В районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили выявленные разведкой установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

ВКС России поразили еще 86 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники.