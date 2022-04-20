ВС РФ уничтожили ракетный комплекс «Бук‑М1» украинской армии

Публикуем брифинг Минобороны РФ на вечер 19 апреля

Днем 19 апреля российские военные уничтожили 34 района состредоточения живой силы и военной техники противника, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и склад боеприпасов, сообщил вечером 19 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“»,— сообщил он.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила 31 военный объект Украины, в том числе два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и военной техники в районах Раздольного и Новогродовки, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволье.

«Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники»,— добавил Игорь Конашенков.

Также российскими военными были сбиты три украинских беспилотника.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.