ВС РФ уничтожили пять военных складов армии Украины

Всего за сутки поражены 83 объекта националистов

В новом брифинге Минобороны РФ пресс-секретарь ведомства Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке, хранилище ГСМ в Лисичанске и на военном аэродроме в Краматорске и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке.



Представитель ведомства сообщил, что всего за сутки артиллерия и авиация уничтожили 83 военных объекта. Среди них 4 командных пункта и 68 мест скопления техники.

Также Игорь Конашенков отметил, что российские ПВО 22 марта сбили шесть украинских беспилотников, в том числе один турецкий «Байрактар ТБ-2» в районе Мерефы.

Всего с начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила 236 беспилотников, 185 зенитных ракетных комплексов и 1 547 танков.