ВС РФ уничтожили логистический центр с иностранным оружием под Львовом

Публикуем брифинг Минобороны РФ на вечер 18 апреля

18 апреля российские войска уничтожили логистический центр украинской армии и находящееся там иностранное оружие в районе Львова. Также за день поражен 331 военный объект Украины, сообщил вечером 18 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран. Кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов»,— сообщил он.

Также в течение дня воздушно-космические силы России уничтожили два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск и места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по 84 военным объектам Украины, в том числе по заводу по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У».

«Поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск. Также в результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и 9 единиц военной техники»,— добавил Игорь Конашенков.

За день российские военные поразили 331 военный объект, среди которых склад ракетно-артиллерийского вооружения, девять пунктов управления и 315 районов сосредоточения живой силы противника.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники.