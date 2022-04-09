ВС РФ уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии

Публикуем брифинг Минобороны РФ на вечер 8 апреля

8 апреля российские вооруженные силы поразили 54 военных объекта Украины, а также сбили в воздухе украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Новомихайловка. В этот же день ВСУ нанесли удар тактической ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу города Краматорска, сообщил вечером 8 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Также была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники»,— сообщил он.

По словам Конашенкова, днем 8 апреля украинские вооруженные силы нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска тактической ракетой «Точка-У» — оружием, которое используют только ВСУ. Несмотря на то, что 8 ракетных комплексов из 20 уже уничтожены российскими вооруженными силами, угроза продолжения киевским режимом осуществления провокаций и ракетных ударов остается высокой.

Продолжается операция по освобождению Мариуполя, участие в которой принимают ВС РФ и группировки войск ДНР. Киевский националистический режим отказывается выводить боевиков из города. Несмотря на это, город будет освобожден, подчеркнул Конашенков.

Всего с начала военной операции уничтожено 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.