ВС РФ уничтожили более 120 украинских военных и бронетехнику

Публикуем брифинг Минобороны на вечер 12 апреля

Днем 12 апреля российские войска поразили 38 военных объектов Украины и сбили два беспилотника. Также уничтожены более 120 человек и 11 единиц бронетехники 24 украинской отдельной механизированный бригады, сообщил вечером 12 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Попасная в Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения»,— уточнил он.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила еще 38 военных объектов Украины, в том числе склад боеприпасов в населенном пункте Тошковка в Луганской области и восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области.

Над населенными пунктами Очаков и Николаев в воздухе сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники.